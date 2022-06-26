Kavşakta kazalar art arda geldi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Sinop'un Türkeli ilçesine giden Selami Karaca yönetimindeki 34 CDT 647 plakalı otomobil ile Hüseyin Uludağ idaresindeki 34 FFJ 020 plakalı Ford marka otomobil, D030 ve D76 karayolları kesişim noktasında bulunan Kurubenzinlik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Elif Karaca (19) ve Ayşe Karaca (56) yaralandı. Meydana gelen kaza sırasında Kastamonu istikametine seyir halinde olan Burhan Bedir (51) idaresindeki 34 HP 2441 plakalı Citroen marka otomobil de yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Ağaçlara takılı şekilde kalan otomobilin sürücüsü Burhan Bedir ile eşi Pakize Bedir (58) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaların ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

Vedat Yunus İkizoğlu

