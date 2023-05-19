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Kavşaktan dönerken makası kırılan tır, trafiği kilitledi

Kavşaktan dönerken makası kırılan tır, trafiği kilitledi
Kavşaktan dönerken makası kırılan tır, trafiği kilitledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşaktan dönerken makası kırılan yolda kalınca trafik yaklaşık 2 saat boyunca kilitlendi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sıralarında Gülüç beldesi Potbaşı mevkisinde yaşandı. Halil A. idaresindeki atık karton yüklü tırın, kavşaktan döndüğü sırada makası kırıldı. Tırı hareket ettiremeyen sürücüsü polis ekiplerine haber verdi. Tırın yolu kapatması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Yaklaşık iki saat boyunca yolda ulaşım sağlanamadı. Diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından tır yoldan çekildi. Yolda yeniden ulaşıma açıldı.

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