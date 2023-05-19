Kavşaktan dönerken makası kırılan tır, trafiği kilitledi

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sıralarında Gülüç beldesi Potbaşı mevkisinde yaşandı. Halil A. idaresindeki atık karton yüklü tırın, kavşaktan döndüğü sırada makası kırıldı. Tırı hareket ettiremeyen sürücüsü polis ekiplerine haber verdi. Tırın yolu kapatması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Yaklaşık iki saat boyunca yolda ulaşım sağlanamadı. Diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından tır yoldan çekildi. Yolda yeniden ulaşıma açıldı.

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