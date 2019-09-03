Kavunun görüntüsü görenleri şaşırttı

Görüntüsüyle maymunu andıran kavun, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden üretici Kemal Yıldız, “İlk etapta ne olduğunu anlamadık. Kavunun şekli bozuk deyip geçiştirdik. Daha sonra kavun olgunlaştıkça maymuna benzemeye başladı. Kavunu dalından kopardıktan sonra da bir müddet çocuklar oynadı. Her yıl çekirdekten üretim yapıyoruz. Aynı çekirdekleri toprakla buluşturuyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bize çok ilginç geldi” diye konuştu.

Ziraat mühendisleri ilginç görüntüye sahip olan kavunun sıcaktan ve etkilenip hastalık bulası sonucu böyle bir görüntüye sahip olduğunu belirttiler.

Murat Uçkaç

