Kaya parçası yola düştü, İHA muhabiri şans eseri kurtuldu

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir devam eden yoğun yağış nedeni ile yüksek kesimlerden kopan kaya parçaları yollara düşmeye başladı. Bunun son örneği de Ayvalık köyünde yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle yerinden kayan dev kaya kütlesi yola düştü.

Bu sırada haber takibi için bölgede olan İHA Beytüşşebap muhabiri Serdar Gükçe, olaydan saniyelerle kurtuldu. Düşen kaya parçası nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yola düşen kaya parçasının, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen karayolları ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Hazım Gökçe

