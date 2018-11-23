Kaya Salyangoz müzeye taşınamadı

Oltu Kayaaltı Mahallesinden Anzav Bağlarına giderken yol kenarında bulunan Kaya Salyangoz müzeye taşınmak istendi ama oluşumdaki çatlaklar ve kırıklar yüzünden taşınamadı. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesinde çalışan Mineraloji ve Petrografi Uzmanı Dr. Koray Sözeri, “Şimdi bu kayaçlar deniz dibinde oluşan kayaşlar.

Yani derin denizde yaşını tam olarak bilemiyorum ama 70 milyon yıl önce oluşmuş kayalar. Derin deniz serimanterleri deniyor. Bu tür kayalar derin denizlerin çökmesiyle oluşuyor. Bu kayalar serimanter kayaşların içinde modiler dediğimiz yani yuvarlak şekilde oluşumlar oluyor. Bu da çok ortaya çıkmış. Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk derin denizlerde oluşmuş sedim. Anter yapılardan bir tanesi. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz. Çok önemli ekonomik değeri yok sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırıklı çatlaklı olduğu için buradan çıkarmaya kalkarsak kırılıp dağılacağı için yerinde bırakmaya karar verdik. Burada korumaya alınabilir” dedi.

Dursun Murat Aydın

