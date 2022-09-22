Kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü, boğulmaktan son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen balıkçı teknesi, Karadeniz'de oluşan dalgalardan kaçmak için Bozkurt'un İlişi Limanına sığınmak istedi. Denizdeki dev dalgalar sebebiyle sürüklenen balıkçı teknesi, İlişi Limanı girişinde kayalıklara doğru savruldu. Balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması neticesinde teknede bulunan 2 balıkçı, denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren ve dev dalgalar arasında kaybolmaya başlayan balıkçılara, yine çevrede bulunan balıkçılar yardım etti.

İbrahim Şahin Demir



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