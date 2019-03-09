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Kayalıklarda can pazarı!

Kayalıklarda can pazarı!
Kayalıklarda can pazarı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.K., evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların altına branda açarken, polis ekipleri de H.K.yı ikna etmek için uğraştı. H.K., 1 ikna çalışmasının ardından aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ali Göç
 

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