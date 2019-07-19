Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sanayi Rıhtımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.A. adlı kız çocuğu sahilde dolaşırken kayalıklar üzerinden denize düştü. Boğulmak üzere olan kızı fark eden vatandaşlar denize atlayarak onu ölümden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.A., sahilde gezerken kayalıklar üzerinden denize düştüğünü söyledi.

Polis yaptığı araştırma sonucu N.A.'nın ailesinin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boğulmak üzere olan kızı kurtaran Aykut Katırcı, “Biz burada midye çıkartıyorduk. Denize baktığımızda kız boğuluyordu. Koştuk hemen denize atladık ve onu çıkardık. Çıkardığımızda baygındı. Sonra ambulans geldi. Aldı götürdü” dedi.

Muhammer Ay-Barış Gök



