Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı

Olay, Taşvanlı Mahallesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatili için tabiat parkına giden 20 yaşındaki Sercan İnan, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan gölete düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için arama çalışması başlattı. Dalgıçların saatlerce gölette yaptığı arama neticesinde 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma sırasında İnan'ın annesi, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek oğluna seslendi. Hastane morguna kaldırılan gencin yakınları da feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu - Hakan Öztürk