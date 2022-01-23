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Kayan taksilerin kaza anı kamerada

Kayan taksilerin kaza anı kamerada
Kayan taksilerin kaza anı kamerada

Esenyurt’ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede birçok kaza meydana gelirken, kaza anları kameralara yansıdı.

Kayan taksilerin kaza anı kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak Esenyurt'u beyaza bürüdü. Ara yolların buz tutması sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda trafik kazası yaşanırken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kameralara yansıyan bir kazada ticari taksinin kayarak başka bir taciri taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçların bir polis aracına da çarptıkları görülüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan çıkmayan bir minibüsün vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor. İlçede kar yağışı ise aralıklı olarak devam ediyor.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım
 

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