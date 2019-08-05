Kayan traktör gölete düştü

Osman Ayık'a, ait 02 BB 669 plakalı traktör, Hasancık Köyü yakınlarında bulunan Hasancık Göleti yanında park halinde olduğu esnada kendiliğinden kayarak gölet içerisine girdi. Traktörün gölete düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak traktörün çıkarılabilmesi için çalışma başlattı. Traktör, daha sonra vinç yardımı ile düştüğü Hasancık Göletinden çıkarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda traktörde maddi hasar meydana geldi.

Cihan Kizir

