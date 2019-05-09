İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecin Kurnaz'dan haber alamayan dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Alancık Mahallesi'ne giden Vezirköprü İlçe jandarma, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi ve köylüler kayıp çocuğu bulmak için 2 gündür zor şartlarda aramalarına devam ediyor.  

Ahmet Şükrü Uluçay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.