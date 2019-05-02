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Kaybolan 2 çocuk için Fındıklı halkı seferber oldu

Kaybolan 2 çocuk için Fındıklı halkı seferber oldu
Kaybolan 2 çocuk için Fındıklı halkı seferber oldu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için halk seferber oldu.

Merkez Mahallesi'nde saat 17.00 sularında parkta oynarken ortadan kaybolduğu öğrenilen 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım için ilçe halkı seferber oldu. İlçede Polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri tarafından Fındıklı sahili, kayalıklar ve sokak araları eğitimli köpekler ile aranıyor. 

Halk seferber oldu
İlçede bulunan işletmeler gece saatlerinde dükkanlarını açarak güvenlik kameralarını incelemeye, çocukların geçiş güzergahlarını ve nereye gittiklerine bakıyorlar. Henüz bir haber alınamayan çocukların önce Millet Parkı'nda daha sonra Fındıklı Halk Eğitim Merkezi'nin hemen arka tarafından bulunan dedelerinin evinin önünde oynadıkları tespit edildi. Çocukların ailelerinin emniyetteki bekleyişi devam ederken ilçe halkı sokağa dökülerek haber alınamayan çocukları bulmaya çalışıyor.  

Kubilay Ateş

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