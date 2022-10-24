Kaybolan alzheimer hastası kadının cesedi 23 gün sonra bulundu

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gedikevi köyünde yaşayan alzheimer hastası Ayşe Çepel (76), 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir anda ortadan kaybolan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermedi.



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