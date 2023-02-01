Kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 902 Sokak içerisinde 7 yaşlarında olan Talha isimli bir çocuğun ağladığını gören esnaflardan Hacı Okan Öztürk, küçük çocuğun kaybolduğunu anladı. Küçük çocuğu önce sakinleştiren ve çocuğa çeşitli ikramlarda bulunan esnaf Öztürk, çocuğun ailesini bulmak için bir yandan polislere haber verirken bir yandan da çevrede çocuğun ailesini aramaya başladı. Küçük çocuğun ailesini sağa sola soran duyarlı esnaf Hacı Okan Öztürk, netice alamayınca ailesinin kaldığı evi araştırdı. Ailesine ulaşmayı başaran Öztürk, kayıp çocuğu anne ve babasına teslim etti. Çocuklarına kavuşan aile, duyarlılıklarından dolayı Hacı Okan Öztürk'e teşekkür etti.

Cihan Kizir

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