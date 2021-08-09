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Kaybolan kızlar Avcılar'da böyle görüntülendi

Kaybolan kızlar Avcılar'da böyle görüntülendi
Kaybolan kızlar Avcılar'da böyle görüntülendi

Hadımköy’de kaybolan 3 kız çocuğunun, son olarak Avcılar’da belediyeye ait bir tuvalete girip çıktıkları tespit edildi. Çocukların tuvalete girip çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaybolan kızlar Avcılar'da böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ederken, çocuklardan birinin kıyafetleri Avcılar sahilde bulunmuştu. Çocukları bulmak için güvenlik kamerası çalışması yapan ekipler, çocukların son olarak saat 16.02'de Avcılar'da bulunan belediyeye ait bir tuvalete girip çıktıklarını tespit etti. Çocukların tuvalete girip çıktıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çocukların ilk olarak tuvaletin turnikesinden geçtikleri, daha sonra da turnikeden çıkarak tuvaletten ayrıldıkları görülüyor.

Batuhan Toprak
 

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