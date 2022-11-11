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Kaybolan köpeğinin yerine tilki beslemeye başladı

Kaybolan köpeğinin yerine tilki beslemeye başladı
Kaybolan köpeğinin yerine tilki beslemeye başladı

Gümüşhane Mescitli köyünde yaşayan Muammer Şahin, köpeğinin kaybolmasının ardından onun yerine evine gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Kaybolan köpeğinin yerine tilki beslemeye başladı - Tıkla İzle

Fırtına mahallesinde yaşayan oto tamircisi Şahin'in evinin bahçesinde beslediği köpeği bir süre önce kayboldu. Köpekten korktuğu için bölgeye gelemeyen tilkiler ise köpeğin kaybolmasıyla evin önüne kadar inmeye başladı. Tilkilerin köpeğinin mama kabında yemek aradığını fark eden Şahin, köpeğini beslediği kapta tilkileri beslemeye başlarken o anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Recep Ergin

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