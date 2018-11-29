İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan minik Kısmet bulundu! O anlar kamerada

Kaybolan minik Kısmet bulundu! O anlar kamerada
Kaybolan minik Kısmet bulundu! O anlar kamerada

Hatay’ın Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızı, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta AFAD ve polis ekipleri tarafından bulunan minik Kısmet'in bulunma anındaki görüntülerde ekiplerin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı

Kaybolan minik Kısmet bulundu! O anlar kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde çalışan Sengurt ailesi küçük çocukları Kısmet Sengurt'un yanında olmadıklarını fark etti. Bahçede çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine AFAD ekiplerinin de gelmesiyle geniş çaplı arama başlatıldı. Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan minik Kısmet, 112 Acil Servis ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Minik Kısmet, burada yapılan sağlık taramasının ardından babası Mehmet ve annesi Meryem Sengurt'a teslim edildi.  

Mehmet Uras

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.