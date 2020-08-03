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Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor
Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. 3 gündür Miraç'ın bulunması için jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE ekipleri evlerin içini ve su altı arama kurtarma ekipleri ile aramalarını sürdürüyor. Bölgede hassas burunlu köpekler de dağ taş demeden küçük Miraç'ı aramaya devam ediyor.

Murat Başal - Hasan Dayan
 

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