Kaybolan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Gürgenli Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kaybolan Teoman Demirbaş'ın (44) yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçerek, bölgede arama çalışmalarını başlatan jandarma ekipleri Demirbaş'ı bu sabah saatlerinde dere yatağında ölü olarak buldu. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Demirbaş'ın cansız bedeni ekipler tarafından dere yatağından çıkartılarak, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ozan Köse

