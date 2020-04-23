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Kaybolan şizofreni hastasını iz arama köpeği yastığından buldu

Kaybolan şizofreni hastasını iz arama köpeği yastığından buldu
Kaybolan şizofreni hastasını iz arama köpeği yastığından buldu

Kahramanmaraş’ta 2 gün önce kaybolan şizofreni hastasını, jandarma iz arama köpeği, kayıp kişinin yastığını koklayarak buldu. Kayalıklar arasında bulunan şahıs ailesine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Kaynar Mahallesinde yaşayan S.I.B (21), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şizofreni hastası olan babası O.B'nin (49) kayıp bilgisini verdi. Yapılan ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Aramalara katılan iz takip köpeği ‘Polar' kayıp hastanın yastığını koklayarak, bölgede kayalar ve çalılar arasında O.B'nin yerini tespit etti. 2 gündür dışarda kalan ve bitkin düşen O.B, yapılan sağlık kontrolünün ardından bulunduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi.

Muhammet Özer

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