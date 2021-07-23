Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e otopsi

Pursaklar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin evine bayram tatili için gelen 20 yaşındaki Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkardı.

Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınmaması üzerine ekiplere haber verildi.

150'den fazla personelin katıldığı 2 günlük arama kurtarma çalışmaların sonunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulundu.

Eker'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a getirildi. Tıp öğrencisi olan Eker'in naaşı burada yapılacak otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Eker'in acılı ailesi ile yakınlarının ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.

Ali Nargüner - Erdinç Türkcan



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