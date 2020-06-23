Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'la ilgili yeni gelişme

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alacık Köyü'nde geçen yıl kaybolanve kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızının akıbetini araştıran Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı operasyonla 6 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Müge Anlı; "6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan, 3 şüpheli hakkında fuhuşa teşvik suçundan, 1 şüpheli hakkında ise kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından gözaltı kararı verildi.” dedi.