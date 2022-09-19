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Kaybolduktan 7 saat sonra sağ olarak bulundu

Kaybolduktan 7 saat sonra sağ olarak bulundu
Kaybolduktan 7 saat sonra sağ olarak bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Alzaymır hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda sağ olarak bulundu.

Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nde evden ayrılarak geri dönmeyen Aynima Başçavuşoğlu'nu, çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Bölgeye Jandarma ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Alzaymır hastası Başçavuşoğlu'nu, evinden 7 kilometre uzaklıkta Tınaz mevkiindeki taşlık alanda buldu. 7 saatlik arama sonunda bulunan Başçavuşoğlu taşlık alanda düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Başçavuşoğlu 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aykut Kurt
 

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