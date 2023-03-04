Kaygan yol kazaya sebebiyet verdi: 2 yaralı

Kaza, saat 11.15'te Ayancık-Sinop yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SF 2547 plakalı otomobil ile Ayancık ilçesinden Sinop şehir merkezine seyir halinde olan S.Ö., yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü S.Ö. ve yanında bulunan H.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası çift şeritli yol yaklaşık 15 dakika trafiğe kapalı kalırken araç çekici yardımıyla çekildi.

Osman Aksu

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