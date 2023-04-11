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Kaygan yolda duramayan tır önündeki tıra çarptı, sürücü araç içerisinde sıkıştı

Kaygan yolda duramayan tır önündeki tıra çarptı, sürücü araç içerisinde sıkıştı
Kaygan yolda duramayan tır önündeki tıra çarptı, sürücü araç içerisinde sıkıştı

Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, önündeki başka bir tıra çarptı.

Kaygan yolda duramayan tır önündeki tıra çarptı, sürücü araç içerisinde sıkıştı - Tıkla İzle

 Yaşanan kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yol uzun süre araç trafiğine kapandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahaleden ardından hastaneye kaldırırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Hakan Polat
 

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