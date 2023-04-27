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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Balışeyh ilçesine bağlı Dikme köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ö. idaresindeki 06 GRU 60 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Z.Ö. (61) ile yolculardan G.Y. (53), H.Ö. (59) ve S.D. (43) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Hasan Ay

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