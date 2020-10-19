Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza saat dün gece sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Muhammet Şevik (40) idaresindeki 35 EDK 44 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Şevik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Eren Şevik (14) ve Enes Şevik (11) ve Sevda Şevik (36) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapıla ilk müdahalenin ardından yaralılar Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Sevda Şevik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Yiğen

