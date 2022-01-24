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Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobiller park halindeki araçlara çarptı

Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobiller park halindeki araçlara çarptı
Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobiller park halindeki araçlara çarptı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Zeytinburnu'nda karın yağışına sevinen bir grup gençte halay çekerek karın tadını çıkardı. Esenyurt'ta da kardan dolayı ilerleyemeyen otomobillere çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobiller park halindeki araçlara çarptı - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı kent genelinde renkli görüntüler oluşturdu. Zeytinburnu ilçesinde kar yağışına sevinen vatandaşlar halay çekerek renkli görüntüleri ortaya çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar kimine neşe kimine çile oldu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt Fikri Sönmez Caddesinde de buzlanan yolda ilerleyemeyen sürücülere çevredeki vatandaşların yardım ettiği görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile ölümsüzleştirdiler.

Otomobiller kızak gibi kaydı

Esenyurt'ta kardan dolayı yolda kayan otomobillerin duramayarak çevredeki araçlara çarptıkları görüldü. Görüntülerde kayan ilk otomobil park halindeki bir otomobile çarptığı görülüyor. Kayan ikinci otomobilinde duramayarak park halindeki bir otomobile çarparak durduğu görüldü.

CANER SÖNMEZ - ERDAL CAN İÇELLİ

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