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Kayganlaşan yolda metrelerce takla attı: 2 yaralı

Kayganlaşan yolda metrelerce takla attı: 2 yaralı
Kayganlaşan yolda metrelerce takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ Hayrabolu yolunda bir otomobilin metrelerce takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgen mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yağmurun etkisi kayganlaşan yolda 59 KA 039 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil yaklaşık 20 metre takla atarak çamurlu tarlada durabildi. Otomobilin takla atması sonucu sürücü F.S. ve İ.Y. yaralanarak araçta sıkıştı.

İlk müdahale vatandaştan

Kazayı gören vatandaşlar hemen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştı. Olay yerine ekiplerin intikal etmesi ile vatandaşlarında yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, ambulanslara konulduktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Halil Dağ

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