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Kayınpederini öldürmek için 2 arkadaşını rehin alan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kayınpederini öldürmek için 2 arkadaşını rehin alan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kayınpederini öldürmek için 2 arkadaşını rehin alan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya'da 2 arkadaşını silahla rehin alarak "kayınpederimi öldüreceğim" deyip Kastamonu'ya getirmeye çalıştıktan sonra Karabük'te yakalanan Reşit U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün yaşanan olayda Mesut D. Sakarya'da kendi yazlığında arkadaşları Mehmet K. ve Reşit U. ile birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisiyle Raşit U., arkadaşlarına 'araçla gezmeye çıkalım' dedi. Bu sırada Mesut D. idaresindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille gezintiye çıkan 3 arkadaştan Reşit U., Kastamonu'da yaşayan kayınpederi ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu ve onu öldüreceğini belirterek Kastamonu'ya gitmeleri gerektiğini söyledi. Arkadaşlarının karşı çıkması üzerine Reşit U. üzerinde bulunan tabanca ile 2 arkadaşını rehin alarak, aracın içinde havaya bir el ateş etmişti. 

Karabük'te bir benzinlik istasyonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Reşit U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Rıdvan Bostancı
 

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