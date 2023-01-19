Kayınvalide ve gelinin kuyumcudaki dalgınlığı 40 bin liraya mal oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kapalıyol'daki (Kazım Özalp Caddesi) bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli bir erkek, bilezik bakma bahanesiyle içerisi çok kalabalık olan kuyumcuya girdi. Elindeki siyah montla iş yeri içinde keşif yapan şüpheli, iki kadının önünde tezgahta bulunan 4 bileziği gözüne kestirdi. İki kadının dikkatinin dağıldığı anda şüpheli tezgah üzerindeki bir bileziği el çabukluğuyla aldı. Bir süre daha iki kadının arkasında etrafı izleyen şüpheli, daha sonra yandaki müşterilere de bakarak iş yerinden ayrıldı. Bileziklerden birinin eksik olduğunu gören kadınlar, güvenlik kameralarını izleyince hırsızlığı gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir hayli üzgün olduğu görülen kadınların hala olayın şokunda oldukları görüldü. Emine Bolat'ın otomobil almak için kuyumcuya bilezik bozdurmaya geldiği ve çalınan bileziğin 40 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

İsa Akar - Fırat Demir

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