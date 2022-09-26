Kayınvalidesini ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay, 4 Nisan 2022'de merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan yeğeni ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve T.A.'nın ilk duruşması görüldü.

Yakup Sağlam

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