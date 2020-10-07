Kayınvalidesini vuran sanığa önce tahliye sonra 11 yıl hapis istemi

Edinilen bilgilere göre taksicilik yapan 46 yaşındaki Ümüt Akıncı, 1 Ağustos 2019 tarihinde, eşyalarını almak üzere evine gitti. Evde kayınvalidesi Yurdagül Ertan ile karşılaşan Akıncı, elinde bulunan silahın kabzası ile kayınvalidesine vurarak, ‘Seni öldürürüm, sülaleni doğrayacağım, ne çocuğun kalacak ne kimsen, karım buraya gelecek o buraya gelsin onu da öldüreceğim seni de' diyerek yüzüne birden fazla kez yumruk attı. Kayınvalidesinin sağ ve sol baldırına iki kez ateş ederek kaçan Ümüt Akıncı, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikayet üzerine tutuklanan Akıncı, davanın 8.celsesinde, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

“Silahın kabzası ile kafama vurdu”

Davanın ilk celsesinde ifade veren müşteki Yurdagül Ertan, “Bakkala gideceğim için kapı bir milim açıktı. Baktığım zaman camdan elinde siyah torba olan birinin dış kapıyı açtığını gördüm. Sanık damadım olduğundan onu tanıdım. Daha sonra sanık içeri girdi. Önce silahın kabzası ile kafama vurdu. Yığıldım kaldım. Kollarıma doğru kafamdan kanlar akmaya başladı. Sonra sanık kızımı kast ederek, ‘Burcu nerede? O buraya gelecek' dedi. Kendisine yalvardım, ‘yapma Ümüt' dedim. Sanık, ‘seni de keseceğim kızını da keseceğim, öldüreceğim' diyerek tehdit etti” dedi.

“Yüzüm eski haline halen dönmedi”

Sanığın kendisini darp ettiğini söyleyen müşteki Ertan, “Beni darp etmeye başladı. Yanındaki poşette keser ya da balta gibi bir şey vardı. Onu da çıkardı. Sonra da ayakkabıları ile elleri ile vurup darp etmeye başladı. Daha sonra sanık bana silah sıktı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Olay nedeni ile yüzümde kırıklar vardı. Yüzüm eski haline halen dönmedi. Bacaklarımı artık eskisi gibi kullanamıyorum. Sanık bu olaydan sonra hastaneyi de bastı” ifadelerini kullandı.

“Suç kastı ile hareket etmedim”

İfadesinde, eşyalarını almak için evine gittiğini söyleyen sanık Ümüt Akıncı ise, “Olay tarihinde çocuklarımla memleketime gidecektim. Çocuklarımın eşyalarını almak amacıyla kayınvalidemin evine gittim. Daire kapısı açıktı. İçeri girdim. İçeri girer girmez, müşteki bana küfretmeye başladı. Bunun üzerine tartıştık. Bu tartışma sırasında yanımdaki tabanca ile yere doğru ateş ettim ancak müştekinin bacağına denk geldi. Daha sonra kanamayı durdurmak için tampon yaptım. Ambulans ve polise de ben haber verdim. Suç kastı ile hareket etmedim” şeklinde konuştu.

Davanın 9'uncu celsesi dün görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Hakim duruşmada, sanık Ümüt Akıncı'nın önceki celse tahliye edilmesine ilişkin cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itirazın reddedildiğini kaydetti.

3 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, yapılan yargılama sonucunda sanık Ümüt Akıncı'nın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğunu belirterek ‘kasten yaralama', ‘tehdit' ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 3 yıldan 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

“Toplanması gereken başka deliller vardır”

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten müşteki Yurdagül Ertan avukatı Ahu Turhan, “Burada dinlenmesi gereken tanıklar ve toplanması gereken başka deliller vardır. Öncelikle bunların ikmalini isteriz. Olmadığı takdirde sanığın cezalandırılmasını ve esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederiz” dedi.

Sanık avukatı Rıdvan Akıncı ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İrem Demir