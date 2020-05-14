Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide G.'ye oğlu yurtdışından PTT'ye bin 400 lira para yatırdı. Zahide G. yaşlı olduğu için parayı gelini Kerime G.'nin çekmesini istedi. Kerime G. ise çocuğuyla birlikte PTT'ye gidip bin 400 lirayı çekti. Ancak parayı kayınvalidesine götürmek yerine internet üzerinden borcu olduğu birine yatırdı.

Bu durumu kayınvalidesine söyleyemeyen kadın olaydan bir saat sonra 155 polis imdat hattını arayarak kapkaça uğradığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler Kerime G.'yi dinledi. G., polislere parayı çektikten sonra kanal kenarından giderken çocuğunun düşme tehlikesi atlattığını o arada kendisi çocuğunu tutmaya çalışırken motosikletle gelen şahısların elindeki parayı alıp gittiğini söyledi.

Polis olayın ne zaman olduğunu söyleyince genç kadın "bir saat önce" dedi. Genç kadın motosikletin plakasını, rengini ve zanlıların kıyafetlerini de söyleyemeyince polis durumdan şüphelendi. Polis sorguyu bir süre daha sürdürünce genç kadın, parayı borçlu olduğu kişinin hesabına yatırdığını söylemek zorunda kaldı.

Polis genç kadına suç uydurmaktan işlem yaptı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

