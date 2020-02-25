Kayıp 3 kız İzmir'de bulundu

Isparta'da geçtiğimiz Perşembe günü 3 yakın arkadaş; 15 yaşındaki Tuana Y., 16 yaşlarındaki Gülizar S. ve 16 yaşındaki Buse A. kayboldu. Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istediler. Müge Anlı'da, çocukların otostop çekerek önce Denizli'ye ardından İzmir'e gittiklerini tespit ediliği aktarıldı.

Küçük çocukların kaybıyla ilgili olarak hem İzmir Emniyeti'ne hem de program ekibine ihbar yağdığı, gelen ihbarlar sonucunda da 3 kız çocuğunun İzmir Konak Meydan'ında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.