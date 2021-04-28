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Kayıp Alzheimer hastası Keşan yolunda bulundu

Kayıp Alzheimer hastası Keşan yolunda bulundu
Kayıp Alzheimer hastası Keşan yolunda bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Keşan yolunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün ikamet ettiği Sağlamtaş Mahallesi'nden bir yakını tarafından Malkara ilçe merkezine dişçiye götürülen Alzheimer hastası Şevket D. (75), öğle saatlerinde üç mahalleyi birbirinden ayıran kavşakta gözden kayboldu. Yakınları yaşlı adamı bulamayınca polisten yardım istedi. Malkara Belediyesi hoparlörlerinden de anonslu duyuru yapılarak, görenlerin bildirmesi istendi. Aynı gün akşam saatlerinde Malkara–Keşan yolunda yürürken bir tanıdığı tarafından fark edilen Şevket D. sağ salim evine getirildi. Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, kaybolan vatandaşı bulan duyarlı kişiye teşekkür etti.

Hüseyin Tayyar
 

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