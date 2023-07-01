Kayıp Berzeg'i gördüm dedi, tansiyon bir anda yükseldi

Gönen Armutlu kırsal mahallesinde arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada Gönen Merkez Tırnavo Mahallesinde bir vatandaş Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etmesi üzerine ihbarı alan yetkililer seferber olarak görüldüğü iddia edilen Tırnova Mahallesine intikal ederek vatandaşı buldu, ondan bilgiler aldı. Görüldüğü iddia edilen mahalledeki atıl durumda olan yapılarda ve inşaat alanlarında aramalar yapıldı. Çevrede bulunan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Jandarma Ekipleri Korhan Berzeg'e ait bir iz bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmaları kaybolduğu Armutlu kırsal mahallesinde devam ediyor.

Gökhan Dağlı - Hatice Dağlı

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