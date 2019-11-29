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Kayıp Çinli kadının cesedi 60 santimetre derinlikte bulundu

Kayıp Çinli kadının cesedi 60 santimetre derinlikte bulundu
Kayıp Çinli kadının cesedi 60 santimetre derinlikte bulundu

İstanbul'da Ekim ayından beri kayıp olarak aranan ve kaçırılıp öldürüldüğü belirlenen Çinli kadının cesedi, Bilecik'te çiftlik evinin bahçesinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Çiftlik evinin ise bir Uygur Türküne ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgilere göre. İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim'de yaptığı kaza sonrası ortadan kayboldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu'nun bulunması için devreye girerken, olayla ilgili 4 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü Yuvaköy mevkiinde Uygur Türkü Muhammet isimli şahsa ait 30 dönümlük bir çiftlik evinde toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'da kurulan özel ekip, Söğüt'teki etrafı tel örgülerle çevrili çiftlik evine gelerek, Lisha Yu'nun cesedini bulmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ellerinde kazma ve küreklerle gözaltına alınan şüphelilerin gösterdiği yeri kazarlarken, yaklaşık 60 santimetre derinlikte Yu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset Söğüt Belediyesine ait cenaze aracı ile Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ve polis çiftlik evi etrafında önlem alırken, ev sahibinin evi yazlık olarak kullandığı ve ekipler tarafından halen arandığı öğrenildi.

İbrahim Sünetci
 

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