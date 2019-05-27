Kayıp çocuğu polisler buldu

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkına ailesi ile birlikte gelen 4 yaşındaki H.A., isimli kız çocuğu park içerisinde biranda gözden kayboldu. Ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar tarafından saatlerce aranan küçük kız çocuğu bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelerek harekete geçen resmi ve sivil polis ekipleri park içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda küçük çocuğu park yakınlarında kısa sürede bularak ailesine teslim etti.