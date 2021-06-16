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Kayıp çocuklar bulundu

Kayıp çocuklar bulundu
Kayıp çocuklar bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan biri kız 2 çocuk, Mersin'de polisler tarafından bulundu. Gezmek ve macera olsun diye Mersin'e geldiklerini söyleyen çocukların ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Doktorlar Sitesinde oturan iki komşu çocuğu İ.A. (16) ile A.A. (14), dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.

O saatten sonra çocuklarından haber alamayan aileler, durumu polise bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların otobüsle Mersin'e geldiğini tespit etti.

Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünün bilgi vermesi üzerine kent merkezinde çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuğu merkez Yenişehir ilçesinde bulanan Özgecan Barış Meydanı'nda buldu.

Şubede ifadeleri alınan çocuklar, gezmek ve macera olsun diye böyle bir şey yaptıklarını, evde şiddet veya benzeri bir durum yaşamadıklarını söyledi.

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Çocukların, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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