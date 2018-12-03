Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: 800 metre kaldı

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, Demirkazık Dağı Eznevit mevkiinde tırmanış sırasında düşen dağcılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Urcan, kazazedeleri kurtarmaya giden personelle konuştuğunu belirterek “Kazazedelerden bir tanesinin ışığını gördüğünü ve ışığa 800 metre kadar yaklaştığını söyledi. AFAD'dan ve UMKE'den 4 personel çok hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Helikopter onlara destek olmak için o bölgeye ulaşmaya çalışıyor.” dedi.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Urcan, şunları kaydetti:

“Saat 16.00'da ihbar geldi. AFAD ve AKUT'a ait personel belli bir yüksekliğe kadar bırakılabildi. Eznevit Yayla'ya kadar daha sonrasında helikopter ulaşamamış, personelimiz şuan yürüyüş halinde. Kazazedelere yarım saat ya da bir saat içerisinde ulaşabilirler. Ulaştıktan sonra olayın şekline göre kazazedelerin durumuna göre tekrar bir planlama yapıp hareket edecekler. 112'yi arayan arkadaşımızın sağlık durumu galiba iyi. Çünkü kendisi herhangi bir rahatsızlığı olduğunu bildirmemiş ancak tırmanış arkadaşının kar üzerinde kayarak ya da çığla birlikte -tam olarak anlaşılmış bir şey yok- bu konuda akıp gittiğini söylemiş. Ve kendisinin ona ulaşamadığını söylemiş, daha sonra kendisiyle irtibat kurulamadı. Bir tanesinin sağlık durumu iyi ama diğer arkadaş hakkında net bilgiye sahip değiliz.”

Yasin Esen