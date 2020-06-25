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Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor

Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor
Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor

Bursa'da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. En son arama köpeklerinin tepki verdiği Narlıdere mevkisinde ekipler, su boşaltma işlemi başlattı.

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonrası meydana gelen sele kapılan 5 kişilik aileden 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların ikinci gününde bulunmuştu. Dördüncü gününde ise halen bulunamayan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları arama köpeklerinin tepki verdiği bölgede, Narlıdere'nin akıntı yolu değiştirilerek, dere suyunu vidanjörle çekme işlemi başladı. Ekipler hem bu bölgede hem de vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Hakan Gönül - Gökay Başdan

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