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Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı

Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı
Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı

Antalya’da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşireden 8 gündür yakınları haber alamıyor. Genç adamın en son Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şu ana kadar bir ize rastlayamadı.

Kayıp erkek hemşirenin 8 gündür izine rastlanmadı - Tıkla İzle

Olay, Antalya'da 1 Nisan Perşembe günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Ahmet Uğur (29), veda mesajları attıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. Özel bir saç ekim kliniğinde hemşire olarak çalışan genç adama gün boyunca ulaşamayan yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Gencin son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, aramalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda şu ana kadar genç hemşirenin bir izine rastlanmadı. Aramaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Ertuğrul Gün

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