Kayıp Genç Hasan için köyünde gıyabı cenaze namazı kılındı

Cuma namazını müteakip köy mezarlığında kılınan cenaze namazına, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, kızı Şeyma Demir'i olayda kaybeden baba Vedat Demir ve Aydoğan ailesi katıldı.

Cenaze namazı öncesinde kayıp Hasan Aydoğan'ın teyzesi Serbes Özcan baygınlık geçirdi. Özcan'a ilk müdahaleyi ise taziye için bulunan doktor milletvekili Metin İlhan yaptı. İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Aydoğan ailesi köy evinde taziyeleri aldı.

Köy Muhtarı Zekeriya Şahin, köyde yas olduğunu ailenin durumunun anlaşılması gerektiğini söyledi. 71 gündür kayıp olan Hasan Aydoğan'ın kız kardeşi Rabiya Aydoğan ise köyde temsili olarak açılan ve abisine ait olan mezar da yaptığı açıklamada, "Ben abimi bekliyorum. Her ne kadar da mezarı olsa da ben kardeşi olarak bekleyeceğim onu" dedi.

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir (18), Kırşehir'de, Ağbayır mevkiinde 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Enderhan Öz

