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Kayıp genç tarlada uyuyakalmış

Kayıp genç tarlada uyuyakalmış
Kayıp genç tarlada uyuyakalmış

Eskişehir’de dün gece kayıp olarak aranan 14 yaşındaki genç uyuduğu mısır tarlasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkmentokat mahallesi Kızılbayır mevkiinde ailesi ile tartıştıktan sonra kaldıkları bölgeden ayrılan 14 yaşındaki mevsimlik işçi Eyyüp A.'dan bir süre sonra haber alınamaması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. 

İhbar üzerine jandarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK), ekipleri saat 22.00 sıralarında bölgeye geldi. Ekipler tarafından bölgede termal kamera ve eğitimli köpek ile arama çalışması başlatıldı. Çevrede bulunan tarlalarda yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarını duyarak uyanan 14 yaşındaki Eyyüp A., saat 02.30 sıralarında ekiplerin yanına gitti. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı görülen genç, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.  

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