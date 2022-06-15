Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu

Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse'nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı.

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.'nın adını söylediği ortaya çıktı.

Devam eden çalışmaları ardında 45 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 30 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan adliyeye sevk edilen M.A. ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Biri sırtından diğeri ise başından vurulmuş

İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kullanılmayan su kuyusunda arama çalışmaları başladı. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar, geçen 45 saatin ardından bu sabah acı haberle sonlandı. İlk bakışta tanınamayacak halde olan gençlerden ilkinin cansız bedenine 03.30, diğerininkine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı. Gençlerden birinin yakın mesafeden başından, diğerinin ise kaçmaya çalışırken sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Mustafa A. ile birlikte 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, hayatını kaybeden İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzleri soğuk kanlılıkla gizlemeye çalıştı

Kaybolduktan 5 gün sora ölü olarak bulunan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin katili olduğu iddiasıyla tutuklanan ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olan Mustafa A.'nın işlediği cinayeti itiraf ettiği ve kurbanlarla aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İsmail Yalçın ve Hasan Akköse ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ormanlık alanda buluşan Mustafa A.'nın, tartıştığı gençleri tüfekle öldürdükten sonra bölgeden ayrıldığı, ertesi gün emanet aldığı bir araçta tekrar olay yerine gelerek bagaja koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı ileri sürüldü. Bir yakıt istasyonunda temizlediği otomobili sahibine teslim eden zanlının, benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi. Yakma girişimi sonuçsuz kalan zanlının, daha sonra anlaştığı 8 kişiyle bölgeye dönüp su kuyusunun içerisini taş toprakla doldurttuğu öne sürüldü.

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz



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