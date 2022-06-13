Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile Serinhisar'da ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe akşamı buluşup arabayla yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu gençlerin kullandığı otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da arazide parçalanmış halde bulundu.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusundan başlandı.

Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Endişeli bekleyiş

Kayıp iki gencin bulunması için su kuyusundaki çalışmaları endişeli gözlerle takip eden yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı. Fenalık geçiren aile bireylerini, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İsmail Yalçın'ın annesinin "Biz çocuğumuzu göreceğiz. Benim yavrumu kuyudan mı çıkarıyorlar. Hiç mi canınız acımadı. Bu küçücük cana kıyılır mı. Bu canileri gören olmadı mı, bu çocukları görmediniz mi” şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgununa devam edilirken, ilk gözaltına alınan kişi olan M.A'nın amcasını öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl önce cezaevine girdiği ve pandemi izniyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz



İLGİLİ HABER Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor