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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan ve en son araç içi kamerasına görüntüsü yansıyan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor. Aylardır aranan ancak ilk gün bulunan emareler dışında yeni bir bulguya ulaşılamayan Gülistan için başlatılan çalışmalar bugün de sürdü.
Farklı kentlerinden gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında hem bölgede yapılan dalışlarda, hem de yüzey taramaları ile sürdü.
Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Ercan Topaç
 

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