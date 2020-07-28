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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 206 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında kodu düşürülmeye başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD ekipleri tarafından botla su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştiriliyor.Su kodunun yaklaşık 8 metre düşmeye başladığı baraj gölündeki çalışmaları kayıp Gülistan'ın Ablası Aygül Doku da takip ediyor.

Cuma günü avukatları vasıtasıyla kardeşinin eski erkek arkadaşının tutuklanması yönünde talepte bulunduklarını belirten abla Aygül Doku, savcılığın bu durumu ret ettiğini söyledi.

Yasaların Gülistan'ın sesi olmasını isteyen abla Doku, "Ben o umudumu sonuna kadar sürdürmek istiyorum. Gülistan'ın diğer mağdur davaları gibi olmasını istemiyorum. Tek şey istiyorum. Gülistan için yapılması gereken yapılsın" ifadelerini kullandı.

Ercan Topaç
 

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